Óleo de cozinha bate recorde em abuso de preços na capital paraense

O custo de vida dos paraenses vem subindo fortemente nestes últimos tempos, puxado principalmente pelos aumentos sucessivos nos preços dos alimentos básicos. As pesquisas realizadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos –

Dieese/PA mostram esta situação. No mês passado (Julho/2022), por exemplo, a Cesta Básica dos paraenses custou R$ 633,00, comprometendo mais da metade do atual salário mínimo. A situação só não foi pior, porque alguns produtos da Cesta apresentaram recuos de preços,

como é o caso do Óleo de Cozinha (soja), que, apesar disso, continua super caro, considerando-se que o reajuste salarial só acontece uma vez por ano e em patamares bem abaixo da inflação e da alta de preços, principalmente de taxas de serviços como energia, água, transporte e combustíveis.



O Dieese/PA pesquisa semanalmente o preço do Óleo de cozinha (soja) comercializado em garrafas de 900 ml em Supermercados da Capital. As pesquisas do mostram que mesmo com as recentes quedas verificadas no preço do produto, nos balanços comparativos dos sete primeiros meses deste ano (Janeiro-Julho/2022) e também nos últimos 12 meses, o produto ainda continua muito caro e com reajustes bem superiores à inflação calculada para os mesmos períodos.



A trajetória de alta no preço do Óleo de Cozinha nos últimos 12 meses, foi a seguinte: No mês de Julho/2021, a unidade da garrafa de 900 ml do produto foi comercializada em média a R$ 8,93. Encerrou o ano passado (Dezembro/2021) sendo comercializada em média a R$ 9,02; iniciou o ano (Janeiro/2022), sendo comercializado em média a R$ 9,56; R$ 12,37 em junho e, no mês passado (Julho/2022), R$ 10,92.



Com isso o preço da unidade da garrafa de 900 ml do Óleo de cozinha (soja) apresentou queda de quase 12,00% no mês passado (Jul/2022) em relação ao mês de Jun/2022, entretanto, no balanço dos sete primeiros meses deste ano (Janeiro-Julho/2022), o preço do produto apresenta alta acumulada de 21,06%, percentual superior à inflação calculada em 4,98% (INPC/IBGE) e, nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado alcançou quase 22,28% contra uma inflação calculada em 10,12% (INPC/IBGE) para o mesmo período.



Imagem: Reprodução