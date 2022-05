Óleo de cozinha será usado na fabricação de sabão em oficina ministrada em Belém

O óleo de cozinha usado, vai se transformar em sabão durante uma oficina de reaproveitamento de óleo de cozinha que irá acontecer no dia 27, na Escola Municipal Nestor Nonato, no bairro do condor, das 7h30 às 11h30.

A iniciativa da oficina é do programa de educação ambiental e sanitária do projeto social do promabem com realização do consorcio TPF/Synergia. A ação além de promover a educação e preservação ambiental, a capacitação também tem o objeto de fomentar o empreendedorismo a partir da fabricação de sabão.

Na manhã desta terça-feira (24) feirantes do Jurunas foram alvos da mobilização da coleta do óleo de cozinha usado. O óleo coletado será usado para a fabricação de sabão durante a oficina.

A oficina é previamente realizada por uma campanha de coleta voluntaria de óleo de cozinha usado realizada pela Prefeitura de Belém, em parceria com a Equatorial Energia, com instalação de pontos de coleta de Estacionamento do Promaben, localizado na Avenida Bernado Sayão, 3224 (antigo Iate Clube) e na Escola Nestor Nonato, onde esta acontecendo uma gincana, envolvendo os estudantes.

A engenheira agrônoma Tahnity Haarad Moura, será a ministrante da oficina. O público alvo das atividades são pais e professores dos alunos da escola, feirantes que trabalham com frituras e moradores do entorno das obras do Promabem.

Foto: Ascom Promaben