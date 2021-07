Olimpíada: México goleia França e Espanha empata sem gols com Egito

No outro duelo desta manhã, Nova Zelândia fez 1 a 0 na Coreia do Sul

A seleção masculina de futebol da Espanha estreou com um empate sem gols contra o Egito na Olimpíada de Tóquio (Japão) e ainda perdeu dois jogadores lesionados, enquanto o México surpreendeu ao derrotar a França por 4 a 1 nesta quinta-feira (22).

A Espanha, última seleção europeia a conquistar o ouro olímpico, em 1992 nos Jogos de Barcelona, chegou ao Japão com uma equipe que conta com jogadores do time principal semifinalista da Eurocopa neste ano.

Mas apesar da riqueza de opções em campo, os espanhóis não conseguiram transformar suas oportunidades em gols contra uma defesa fechada do Egito no estádio Sapporo Dome, em partida válida pelo Grupo C do torneio olímpico.

Já a seleção do México, depois de vencer o torneio classificatório da Concafaf para a Olimpíada, obteve uma convincente vitória pelo Grupo A contra a França, graças aos gols marcados no segundo tempo por Alexis Vega, Sebastián Cordova, Uriel Antuna e Erick Aguirre.

No Grupo B, o atacante do time inglês Burnley Chris Wood marcou no final da partida para garantir a vitória por 1 a 0 da Nova Zelândia sobre a Coreia do Sul, a primeira vez que a seleção neo-zelandesa vence uma partida olímpica no futebol masculino.

Por Hardik Vyas – Bengaluru (Índia)