Empresa de fabricação de cabos elétricos de alumínio abre vagas no Programa Jovem Aprendiz em Barcarena

Jovens com idade entre 18 e 21 anos, que tenham concluído o Ensino Médio, podem se candidatar a uma vaga no Programa Jovem Aprendiz para atuar na Alubar, empresa de produção de cabos elétricos e vergalhão de alumínio. Os jovens devem morar em Barcarena, sede da empresa no Pará.

São 25 vagas. As inscrições estão abertas até domingo (18), exclusivamente pelo site.

Para participar do programa, os candidatos devem ter disponibilidade para frequentar as aulas de aprendizagem (por meio de parcerias com SENAI e CIEE). O programa oferece, além da qualificação e experiência profissional, benefícios como vale-refeição, vale-transporte e planos de saúde e odontológico.

Fonte: G1 PA — Belém

Foto: Divulgação/ Alubar