Olimpíadas Brasileira de Matemática premia dois municípios do estado do Pará

Dois municípios do Estado do Pará foram premiados na 16° Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), as cidades de Faro e Benevides foram as premiadas. As provas foram realizadas por meio da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, aplicadas nos dias 03 e 04 de agosto de 2021, para os alunos da Rede Municipal de Ensino -RME de Benevides.

A Secretaria Municipal de Educação de Benevides vai receber um troféu de premiação. A OBMEP, é dirigida ás escolas públicas e privadas, consiste em somar talentos a nível nacional promovida pelo IMPA (Instituto de Matemática Pura e Aplicada), com recursos do Ministério da Educação.

As provas são divididas em três níveis, de acordo com a escolaridade do aluno. Nível 1: Estudantes do nível 1 ( 6° e 7° anos do Ensino Fundamental). Nível 2: Estudantes do nível 2 (8° e 9° anos do Ensino Fundamental). nível 3 (Ensino Médio).

Um dos objetivos da OBMEP é estimular e promover o estudo da matemática, também contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que o maior número de alunos brasileiros possa ter acesso à material de qualidade.

Foto: CECOM Benevides