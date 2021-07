Olimpíadas: Militares compõem cerca de 30% da equipe do Brasil

Tradicionalmente uma grande fonte de atletas olímpicos do Brasil, as Forças Armadas marcaram novamente uma forte presença nos Jogos Olímpicos. Na delegação brasileira que disputa o megaevento esportivo desde o último dia 23 de julho, cerca de 30% dos atletas são militares. Das 35 modalidades disputadas por brasileiros, sete são compostas 100% por membros das Forças.

Os participantes, que integram o Programa Atletas de Alto Rendimento (PAAR) do Ministério da Defesa, somam 92 do total de 302 competidores classificados para Tóquio. São 44 da Marinha, 26 do Exército e 22 da Aeronáutica. As sete modalidades compostas apenas por militares são o boxe, canoagem slalom, hipismo adestramento, maratonas aquáticas, pentatlo moderno, remo e triatlo.

Nos saltos ornamentais e vôlei de praia, são 75% de cada uma das duas equipes; no taekwondo, representam 66,6%; na ginástica artística, 57,1%; e no atletismo, 55,7%. A terceiro-sargento da Marinha, Beatriz Ferreira, uma das fortes candidatas à medalha, disse que a importância da Marinha em sua evolução como atleta é essencial.

– A importância da Marinha nesse programa é essencial, é excelente para um atleta de alto rendimento ter esse suporte e poder ter essa ajuda para realizar e ter bons resultados com seu esporte. Espero que só tenha a crescer – disse Beatriz.

Criado em 2008 com o objetivo de fortalecer a equipe militar brasileira em eventos esportivos de alto nível, o PAAR é integrado atualmente por 551 militares atletas em 30 modalidades. O programa surgiu em parceria com o então Ministério do Esporte, hoje, Ministério da Cidadania.

Para participar, é necessário alistamento por meio de edital público. O processo seletivo tem etapas com avaliação curricular, entrevista, inspeção de saúde e exame físico. São levados em conta os resultados dos atletas em competições nacionais e internacionais. Os aprovados ingressam em uma das Forças Armadas.

Os atletas militares contam com os benefícios da carreira militar como soldo, assistência médica, acompanhamento nutricional e de fisioterapeuta. Além de estruturas esportivas adequadas para treinamento em organizações militares. Os atletas do PAAR são elegíveis ao Bolsa Atleta.

