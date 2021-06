Olsen brilha e Suécia arranca empate com a Espanha

Em Sevilha, a Espanha pressionou desde o primeiro minuto, mas, aproveitando a grande exibição de Robin Olsen, a Suécia conseguiu segurar o 0 a 0.

Suecos e espanhóis ficam empatados no grupo E da Eurocopa, que é liderado pela Eslováquia, que mais cedo superou a Polônia em São Petersburgo.

Suécia só se defende

Dani Olmo era uma figura importante para tentar superar uma Suécia muito recuada em campo. A primeira boa chance de marcar dos espanhóis surgiu em uma infiltração de Olmo, que avançou até a área e mandou cabeçada no canto. Olsen fez uma defesaça.

A segunda grande chance espanhola surgiu também de uma infiltração de um meia. Olmo, dessa vez, apareceu na canhota e mandou para Koke finalizar na área, por cima de gol.

Se nos movimentos sem bola a seleção sueca alcançava o objetivo de manter o 0 a 0, a transição ofensiva era feita com muita dificuldade, e poucas vezes a bola chegava no último terço com qualidade.

Em um jogo de um time só, a Fúria continuou lutando em busca de seu gol. Aos 37 minutos, Alba fez o lançamento, a zaga falhou e Morata ficou na cara do gol, mas o atacante chutou para fora.

O “quem não faz, leva”, quase se tornou realidade em Sevilha. No único momento mais agudo no ataque da Suécia, Isak ficou com bola na área e teve tudo para marcar. O atacante tirou de Unai Simón, mas Alba desviou e a bola ainda pegou no poste.

Faltou o gol para a Espanha

A Espanha se manteve no campo de ataque na volta para o segundo tempo, mas teve mais dificuldade em colocar jogadores em zonas de finalização. A Suécia estava mais organizada.

Mesmo nas transições ofensivas, com a aposta nos ataques rápidos, os suecos conseguiram mostrar mais eficiência. Aos 15 minutos, Isak fez grande jogada na área, após receber de Forsberg, e mandou na pequena área para Berg, que se atrapalhou na hora da conclusão e mandou para fora.

Luis Enrique tentou recolocar sua seleção no jogo com a entrada de Thiago no lugar de Rodri, buscando mais criatividade em regiões mais recuadas. Na frente, Sarabia substituiu Morata, e Gerard Moreno entrou mais tarde.

Com a qualidade de passe de Thiago, a Espanha voltou a conseguir trabalhar bem a bola no último terço. A Suécia voltou a ficar nas cordas, sem saída até para os contragolpes.

Já aos 45 minutos, Sarabia cruzou da direita e Moreno conseguiu cabeçada na área, mas Olsen fez uma defesaça. Aos 46, Moreno mandou chute colocado para fora. Aos 47, Sarabia se enrolou ao tentar dominar cruzamento de Alba e Olsen ficou com a bola. Apesar de toda a pressão dos locais, o 0 a 0 se sustentou.

