Omissão, impunidade: caso do menino de Melgaço cortado por serra elétrica

Uma tragédia, envolvendo um adolescente de 14 anos, no último dia 16 em uma serraria de Melgaço, município do arquipélago do Marajó, aponta para um problema grave e que parece se perpetuar, sem providências concretas das autoridades: o trabalho infantil, proibido por lei, mas praticado de norte a sul do país.

O Ministério Público do Trabalho (MPT), por intermédio das Coordenadorias Nacional e Regional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, emitiu nota sobre o caso, informando que abriu investigação, inclusive para apurar a extração de madeira na região, além de externar “condolências à família enlutada e consternação pela tragédia”.

De acordo com o que foi apurado, o adolescente trabalhava em uma serraria de propriedade de sua família, escorregou no momento em que ajudava a empurrar madeira e caiu sobre uma serra elétrica, vindo a óbito. A cena chocou os familiares e quem estava no local. A mãe do menor chorava abraçada ao corpo do filho, partido ao meio pela serra.

.A Constituição Federal proíbe qualquer trabalho antes da idade de 16 anos, ressalvando apenas o trabalho na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Também estabelece que pessoas com idade inferior a 18 anos não podem trabalhar em atividades insalubres, perigosas e noturnas. Na prática, o trabalho infantil está nas cidades e no campo. O governos nada fazem para impedi-lo e a fiscalização é deficiente, além de não ter pessoal suficiente para realizar operações, flagrar as violações à lei e punir os responsáveis.

Levantamento do Ministério da Saúde aponta que em 2020 morreram 290 crianças e adolescentes no país em decorrência de acidentes de trabalho, sendo que mais de 29 mil sofreram algum tipo de acidente no mesmo período.

Ou seja, a impunidade dos criminosos e a omissão governamental continuarão a fazer novas vítimas.

O caso do menino de Melgaço voltará a se repetir. Infelizmente.

