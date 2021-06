OMS aprova uso emergencial da vacina CoronaVac contra covid-19

No Brasil, o uso emergencial da vacina foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em janeiro deste ano. Desde então, a vacina foi incluída no Programa Nacional de Imunização (PNI) e é utilizada no país

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aprovou nesta terça-feira (1º/6) o uso emergencial da vacina CoronaVac, produzida pela empresa chinesa Sinovac, e no Brasil, pelo Instituto Butantan, contra a covid-19. Segundo a OMS, o imunizante atende aos padrões internacionais de segurança, eficácia e fabricação.

O Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização (Sage, em inglês) da OMS foi o responsável pela análise e recomenda, com base nas evidências disponíveis, que a CoronaVac seja usada em adultos de 18 anos ou mais, em um esquema de duas doses com espaçamento de duas a quatro semanas.

A entidade reforçou que os resultados de eficácia da vacina mostraram que o imunizante preveniu casos sintomáticos da doença em 51% dos vacinados e preveniu formas graves da covid-19 e hospitalizações em 100% da população vacinada estudada.

A CoronaVac já é usada no Brasil e foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em janeiro deste ano. Desde então, a vacina foi incluída no Programa Nacional de Imunização (PNI) e é utilizada no país.

A inclusão da vacina no rol de imunizantes aprovados para uso emergencial pela OMS é pré-requisito para que determinada vacina seja disponibilizada pelo mecanismo internacional Covax Facility da própria Organização Mundial da Saúde.

