OMS fala em “alto risco” após invasão de laboratório no Sudão

O representante da Organização Mundial da Saúde (OMS) no Sudão, Nima Saeed Abid, expressou profunda preocupação com a tomada de um laboratório com materiais biológicos perigosos, em meio aos conflitos no Sudão. Para a entidade, o caso oferece “alto risco biológico” visto que o instituto de pesquisa, localizado na capital do país, Cartum, armazena patógenos como sarampo, cólera e poliomelite.

As declarações de Abid ocorreram durante entrevista coletiva, nesta terça-feira (25). A interação ocorreu por meio de videoconferência em Genebra, e o representante falou diretamente da cidade de Porto Sudão, para onde foi levado a fim de se proteger do conflito.

De acordo com Abid, uma facção invadiu o Laboratório Nacional de Saúde Pública e passou a usá-lo como instalação militar. O grupo ainda determinou a expulsão de todos os pesquisadores e técnicos do instituto.

Vale destacar que a capital está sem luz elétrica em razão do conflito, o que também contribui para a ameaça biológica no laboratório.

Desde 15 de abril, o Sudão vem sofrendo com um confronto entre paramilitares das Forças de Apoio Rápido (RSF) e as forças armadas do país. Até o momento, 459 pessoas foram mortas e 4.072 ficaram feridas, segundo informações da OMS.

