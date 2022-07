OMS: Varíola dos macacos no Brasil é “muito preocupante”

A Organização Mundial de Saúde (OMS) avaliou, nesta terça-feira (26), o avanço da varíola dos macacos no Brasil como “muito preocupante”. A declaração partiu da líder técnica da entidade no combate à doença, Rosamund Lewis, durante entrevista.

– Certamente é muito preocupante para países como o Brasil, que é um país grande, de população tão grande, geograficamente grande, e agora também relatando um número significativo de casos – analisou.

Entretanto, Lewis considera que, caso as medidas certas sejam adotadas, o surto pode ser controlado no país. A OMS recomenda estratégias como a proteção dos grupos vulneráveis por meio de uma resposta coordenada, fortalecimento da vigilância de casos, e intensificação da prevenção de infecções.

A líder técnica também advertiu que pode estar havendo uma subnotificação de casos em razão da falta de testes. Ela fez um apelo para que as autoridades levem à sério a emergência de saúde pública decretada pela entidade no último sábado (23/7).

O Ministério da Saúde registrou, até o momento, 813 casos da doença no Brasil. O número de infecções está entre os 10 mais altos do mundo. A nação com mais notificações da varíola dos macacos atualmente é a Espanha, que totaliza 3.151, seguido por Estados Unidos, com 2.582, e Alemanha, com 2.352. De acordo com a OMS, o número de casos confirmados em todo o mundo é de 16.761, cinco vezes mais do que havia um mês atrás.

No último sábado (23), o Ministério da Saúde brasileiro informou que negocia a compra da vacina contra a varíola dos macacos, declarada neste sábado como emergência global de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde (OMS). De acordo com a pasta, a aquisição será negociada com a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas).

