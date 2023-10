Oncológico Infantil celebra aniversário com brincadeiras e presentes aos usuários

A programação da Semana da Criança no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (Hoiol) oferece brincadeiras, entrega de presentes e atividades lúdicas a fim de celebrar a infância. Nesta quinta-feira (12), data em que se comemora o Dia das Crianças, a instituição completa 8 anos de fundação. Momento escolhido pela gestão para reconhecer profissionais que fazem da instituição de excelência no tratamento oncológico de crianças e adolescentes na região amazônica.

Durante a semana de aniversário, o hospital, em parceria com grupos voluntários, realizou a entrega de brinquedos nas áreas de atendimentos ambulatoriais e em todos os leitos. Realizou-se ainda a contação de histórias, oficinas de pintura, jogos e um teatro de fantoches, com o intuito de aguçar a curiosidade e imaginação dos pequenos. O oitavo ano de existência do Hoiol também foi marcado por homenagens aos profissionais que contribuem para a excelência do serviço prestado.

A moradora do município de Santa Izabel, Carla Silva, 37 anos, acompanha o filho João Arthur, de 2 anos, durante o tratamento contra uma recidiva de leucemia linfoide aguda (LLA). O menino está há mais de um mês longe de casa. “A equipe do hospital é muito atenciosa e carinhosa, esse acolhimento e atendimento humanizado é muito importante, porque nós, mães e filhos ficamos sensíveis com todo esse contexto de enfrentamento ao câncer. Precisamos não somente do apoio das nossas famílias, mas dos profissionais do hospital para nos ajudar a passar por tudo isso”, disse.

“Tirar as crianças da rotina do quarto é muito importante para amenizar o estresse, elas brincam e interagem com outras crianças. O meu filho já fica na expectativa da abertura da brinquedoteca, porque sabe que tem algo especial esperando por ele aqui, ele ama pintar”, contou.

Fundado em 2015, o Hoiol tornou-se o primeiro hospital público da região especializado no tratamento de câncer infantojuvenil, assistindo pacientes de 0 a 19 anos oriundos dos 144 municípios paraenses e de estados vizinhos. A unidade gerenciada pelo Instituto Diretrizes, sob contrato de gestão com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), realizou, de janeiro a agosto deste ano, mais de 356 mil atendimentos, entre consultas, exames de imagem e laboratoriais, cirurgias e diversos procedimentos. Atualmente, o hospital dispõe de 89 leitos de internação, sendo 10 leitos de UTI.

A diretora-geral, Sara Castro, destacou que recentemente, em consonância com as políticas públicas de saúde do Estado, o hospital mudou o perfil assistencial e também passou a atender pacientes com tumores benignos. “Essa estratégia facilitou o acesso ao atendimento especializado, conferiu celeridade ao início do tratamento e repercutiu no aumento do número de procedimentos realizados. Hoje, conseguimos iniciar a intervenção terapêutica com mais celeridade”, completou.

Segurança – Conforme o Ministério da Saúde, cerca de 14% das pessoas internadas no Brasil podem ser acometidas por Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS). Nessa perspectiva, o índice de Infecção é reconhecido como um dos indicadores de segurança mais importantes do ambiente hospitalar, ao mensurar se os cuidados das equipes multiprofissionais são efetivos na redução de riscos na assistência prestada ao paciente. Dados coletados no mês de junho mostram que o Hoiol zerou esse marcador na clínica cirúrgica, no centro cirúrgico e na Unidade de Terapia Intensiva, que no mês de julho repetiu o feito e não registrou infecção.

Vale ressaltar que tais indicadores são gerenciados pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) da unidade e discutidos em comissão junto à diretoria e demais gestores, que repassam as informações para todas as equipes. Esse compartilhamento de informações embasa ações da equipe da ponta, que realiza as principais medidas de prevenção diretamente com o paciente.

Comissões – Mensalmente, grupos de trabalho se reúnem com o intuito de elaborar ações e projetos de melhorias contínuas com base nos princípios e diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH) do SUS e nos seis princípios organizacionais da instituição: humanização, segurança, qualidade, sustentabilidade, ética e pertencimento.

Ao todo são desenvolvidos 39 projetos pela Humanização e Escritório de Experiência do Paciente, equipe multiprofissional, Gestão de Pessoas, Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH). Entre eles, estão o “Canto da Empreendedora”,“Vista Pet”, “Cine QT”, “Flores no Caminho”, “Heróis da Segurança”, “Projeto Dodói”. O mais novo projeto é o “Pequeno Cientista” que promoverá a iniciação científica e contribuir com a formação escolar dos alunos-pacientes da Classe Hospitalar.

A humanização integra o propósito, a missão e é um dos princípios institucionais mais evidentes na instituição e conta com apoio de voluntários, que atuam de forma individual ou em grupo para trazer momentos de entretenimento e bem-estar para os pacientes e acompanhantes.

Solidariedade – Voluntária no Hoiol desde 2019, Mariluce Chaves integra Associação Beneficente de Capelania Social (Abecas), que desenvolve ações semanais na instituição. “Nós esperamos ansiosos pelas quartas-feiras para entregarmos brindes, kits de higiene, livros e fazer atividades como uma forma de alívio, fé, esperança e muito amor. Aqui somos muito bem acolhidos e nos sentimos realizados e felizes por celebrar mais um ano de existência do Hoiol. Conhecemos o trabalho desenvolvido e nos sentimos parte dessa instituição”, afirmou Mariluce.

Ética e pertencimento – Além de eventos voltados à promoção do bem-estar dos colaboradores, o hospital iniciou há um ano o projeto “Portas Abertas”. A iniciativa do Núcleo de Gestão de Pessoas (NGP) oferece suporte à saúde mental dos funcionários. O canal de atendimento especializado realiza escuta empática e apoio emocional, a fim de promover a qualidade de vida e estimular a busca por soluções lógicas para os dilemas do cotidiano. Após o acolhimento, triagem e identificação da causa do mal-estar emocional, os profissionais são orientados e encaminhados aos serviços disponíveis no SUS ou rede privada, caso haja necessidade.

Também foi criado o projeto “Tardezinha Com a Diretoria” com o intuito de aproximar a gestão dos colaboradores, por meio de uma comunicação aberta. Um espaço de acolhimento, escuta e incentivo ao desenvolvimento de novas práticas em saúde, recebimento de sugestões de melhorias para os fluxos e processos do hospital. O Hoiol dispõe de mais 400 colaboradores distribuídos nas áreas administrativa e assistenciais.

Reconhecimento – No ano passado, o “Octávio Lobo” foi reconhecido como um dos 40 melhores hospitais públicos do País, conquistando a 17ª posição. A iniciativa do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross), em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), Organização Nacional de Acreditação (ONA) e o Instituto Ética Saúde (IES), reconheceu as instituições mais eficientes que oferecem qualidade e segurança na assistência, conforme a avaliação dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

“A melhoria contínua é uma das nossas premissas, por isso aperfeiçoaremos os mecanismos de gestão, otimizar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para garantir alta resolutividade nos serviços de alta complexidade em oncologia prestados à população infantojuvenil. A excelência organizacional pautada no cuidado seguro e humanizado integram a nossa identidade institucional e se refletem em nossos resultados. Para se ter ideia, este mês alcançamos uma taxa de 95% de satisfação interna; e 77% de aprovação na pesquisa pós-alta, o que nos classifica como um atendimento de excelência”, destacou a Sara Castro.

Texto de Ellyson Ramos e Leila Cruz- Ascom Hoiol

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom Hoiol