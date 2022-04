Oncológico Infantil dá dicas sobre cuidados com a saúde e alimentação

Um estudo feito pelo NutriNet Brasil, da Universidade de São Paulo (USP), em 2020, apontou que durante a pandemia da Covid-19 houve aumento do consumo de produtos in natura, conhecidos como alimentos advindos diretamente de plantas ou de animais para o consumo sem algum tipo de alteração, entre a maioria dos participantes da pesquisa. Porém nas regiões Norte e Nordeste, houve uma alta do consumo de ultra processados, que são os alimentos industrializados.

Para que haja o cuidado com o consumo adequado e equilibrado de alimentos que são levados á mesa, o setor de Nutrição e Diétetica do Oncológico Infantil Octavio Lobo, realizou nesta última quinta-feira (31), data em que é celebrado o dia da Saúde e Nutrição, ações voltadas com foco na alimentação.

Painés com alimentos considerados perigosos a saúde, foi montado pelo setor de Nutrição e Dietética do Oncológico Infantil. De forma lúdica, alguns exemplos de alimentos industrializados foram apresentados, como macarrão instantâneo, refrigerante, biscoito recheado, tempero pronto, salsicha, dentre outros. Cada produto exposto trazia também a quantidade real do alimento in natura presente na porção, de acordo com as informações contidas na embalagem.

“ Variar a alimentação, incluindo todos os grupos alimentares, e para isso, o ideal é escolher os alimentos mais naturais possíveis, como frutas, legumes, verduras, grãos, sementes, alimentos ricos em vitaminas, minerais e fibras, que favorecem o metabolismo e auxiliam no funcionamento intestinal, na redução do colesterol e do açúcar no sangue, atuando diretamente na imunidade” orienta a nutricionista e coordenadora do Serviço de Nutrição e Diétetica, Renata Porto.

Outro ponto importante que a nutricionista orienta, é evitar alimentos ultraprocessados, como salgadinhos, biscoitos recheados, refrigerantes, temperos em pó industrializados. “ Esses tipos de elementos causam efeitos severos ao organismo, favorecendo o aparecimento de doenças como diabetes, hipertensão, dentre outras”.

O médico do Trabalho da Pró-Saúde, que atua no Oncológico Infantil, Márcio Maués, lembra a todos sobre a necessidade d hidratação do organismo por meio da ingestão diária de água para o bom funcionamento de todos os órgãos do corpo humano, evitando os problemas respiratórios, intestinais, pedras nos rins, dentre outras.

O Hospital Oncológico Infantil possui projetos dedicados para colaboradores, como o “Canto Saúdavel”, desenvolvido pelo setor de Medicina do Trabalho desde 2017. A iniciativa faz parte do Programa de Qualidade de Vida que, por meio da disseminação de informações e hábitos saudáveis, pretende auxiliar na melhora da saúde e bem-estar.

Fotos: Ascom / HOIOL