Oncológico Infantil realiza ação alusiva ao Dia Mundial do Câncer

Hoje é o dia mundial do câncer, a data tem como objetivo aumentar a conscientização e a educação mundial sobre a doença.

Em alusão a este dia, o hospital oncológico infantil de Belém, vai realizar nesta sexta-feira (4) uma ação chamada de “Vá de Lenço”, onde os profissionais do hospital usarão lenços em apoio aos pacientes oncológicos na luta contra a doença.

Ao longo do mês de fevereiro, outras ações serão desenvolvidas, como por exemplo palestras sobre diagnostico precoce do câncer infantojuvenil e rodas de conversa sobre leucemia, com a participação de médicas especialistas em oncologia pediátrica.

O Dia Mundial de Combate ao Câncer foi criado pela União Internacional para o Controle do Câncer (UICC) e teve apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS). A data ajuda na iniciativa de promover atividades educativas de alerta sobre a doença.

As ações que serão realizadas no oncológico infantil, fazem parte da programação para a campanha fevereiro laranja, mês de conscientização sobre leucemia e a importância da doação de medula óssea.

A oncologista pediátrica Renata Barra, do hospital oncológico Infantil, alerta sobre a importância de estar atento aos sintomas.

De acordo com a especialista, os sinais das principais neoplasias na infância são muito inespecíficos e podem ser comuns a quadros infecciosos, doenças neurológicas, reumatológicas.

“Porém, sinais clínicos e sintomas persistentes como febre prolongada sem causa definida, dor de cabeça acompanhada de vômitos matinais, perda de peso significativa, palidez, dor nas pernas que não melhora com analgésicos, hematomas e sangramentos, devem servir de alerta para que pais e responsáveis possam procurar um serviço de saúde”, ressalta.

Os sintomas podem também ser confundidos com quadro de infecções comuns na infância, como por exemplo, infecção intestinal, gripe, sinusite, problemas no ouvido. “Mas, se a criança tem febre, geralmente pela manhã, acompanhada de vômito, que não melhora com remédios, existe algo de errado e precisa buscar ajuda médica urgente”, afirma a médica.

Segundo a oncologista, outros sinais de alerta são o aparecimento de caroços no corpo que não diminuem, mas aumentam de tamanho. A presença de manchas avermelhadas, roxas, sangramentos no nariz e na gengiva e convulsão, também são sintomas possíveis para um quadro de câncer.

A oncologista reforça que a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para os bons resultados.

“O câncer é uma ameaça à saúde e só pode ser controlado se a população se engajar em atitudes de prevenção, evitando os fatores de risco ou reconhecendo a importância do diagnóstico precoce”, afirma a médica especialista em oncologia pediátrica.

Registros de casos

De acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA), as estimativas de novos casos de câncer no Brasil, no triênio 2020/2022, foram o registro de 625 mil novos casos da doença.

Os tipos de cânceres mais frequentes para a incidência na população adulta no triênio, segundo o INCA, seriam os casos de mama e próstata (66 mil cada), cólon e reto (41 mil), pulmão (30 mil) e estômago (21 mil).

Voluntariado

O grupo “Mãos que ajudam”, formado somente por mulheres artesãs voluntárias, fará no dia 4 de fevereiro, a doação de lenços e de gorros feitos de lã pelas voluntárias às crianças e adolescentes atendidos nas unidades de internação do Oncológico Infantil.

“A gente sempre abraça essa campanha com muito carinho, pois não há nada mais gratificante do que levar o nosso amor em forma de pontinhos (gorros de lã) aos nossos pequenos e, assim, receber o sorriso de cada um deles”, afirma a artesã Iranilde Siqueira, líder do grupo.

Sobre o Oncológico Infantil

O Oncológico Infantil integra a rede de saúde pública do Governo do Estado e é gerenciado pela entidade filantrópica Pró-Saúde. A unidade oferece atenção a crianças e adolescentes com câncer entre 0 e 19 anos, atendendo cerca de mil pacientes por mês, oriundos de municípios do Pará e do estado vizinho, Amapá.

Em 2021, o hospital realizou mais de 341 mil atendimentos entre serviços ambulatoriais, consultas, exames, cirurgias, quimioterapias, dentre outros. O índice de satisfação alcançou 98% de aprovação entre os pacientes e acompanhantes.

Foto: Comunicação Pró-Saúde