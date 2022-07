Onda de assaltos à mão armada aterroriza os moradores de Tucuruí

Uma onda de assaltos à mão armada aterroriza os moradores do bairro São Sebastião, Cohab e Nova Conquista no município de Tucuruí. Nesta última quinta-feira (21), criminosos fizeram diversos arrastões e levaram celulares e objetos pessoais das vítimas.

O primeiro caso foi registrado no bairro São Sebastião. Toda ação dos criminosos foi registrada por uma câmera de segurança. Nas imagens, é possível ver o momento em que a dupla chega abordar os moradores que estão na frente de uma residência, anunciam o assalto e levam os pertences das vítimas.

Muito nervoso, na fuga o carona efetua um disparo de arma de fogo para cima no intuito de intimidar as vítimas. Segundo relatos, os criminosos cometeram outro assalto no bairro da Nova Conquista.

As características dos assaltantes eram as mesmas do crime anterior. O piloto da moto usava uma blusa branca, bermuda (jeans) e um boné preto, e o carona usava uma camisa branca, short na cor preta e boné vermelho, era o que estava armado.

Ainda no período da noite, mais um crime foi registrado por uma câmera de segurança no bairro da Cohab. No vídeo, um grupo de amigos está sentado na frente de uma residência conversando, quando de repente um indivíduo chega em uma moto “modelo Biz.”, saca a arma de fogo da cintura e anuncia o assalto.

Em seguida, subtrai o aparelho celular de uma das vítimas e foge tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Até o momento nenhum dos indivíduos foi preso.

por Neto Alves

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Reprodução