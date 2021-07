OnePlus deixará usuários desligarem ‘modo otimizado’ em celulares

A fabricante OnePlus confirmou que está desenvolvendo uma forma para que os usuários desliguem ou ativem o “modo otimizado” presente em alguns smartphones da marca.

Nas últimas semanas, a companhia foi duramente criticada após a descoberta de uma ação automática nos smartphones da marca que reduzem de propósito o desempenho de aplicativos, inclusive em plataformas bastante populares.

Questionada, a marca inicialmente citou que esse é um modo de otimizar a performance de apps sem reduzir a vida útil da bateria ou gerar um aquecimento fora do normal no dispositivo. Um serviço de benchmarks que avalia lançamentos da indústria até suspeitou que esse poderia ser um método para trapacear nos testes.

O que diz a OnePlus

Segundo a OnePlus, o novo botão de controle deve ser adicionado no OxygenOS 12. Entretanto, apenas os modelos OnePlus 9R e o intermediário Nord 2, além de seus sucessores, terão acesso à opção. Já a dupla OnePlus 9 e 9 Pro deve continuar com a redução no desempenho.

“Pelos retornos de usuários e da imprensa, nosso time de pesquisa e desenvolvimento está atualmente trabalhando para adicionar uma opção que deixa usuários ligarem ou desligarem o modo otimizado e terem melhor controle sobre a performance do telefone. Estamos colocando o prazo para essa solução ficar pronta com as primeiras versões do OxygenOS 12”, diz o comunicado enviado ao site Android Police.

Fontes

Android Police