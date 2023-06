ONG diz que Cuba vende jovens para lutar contra Ucrânia

Uma denúncia feita pela organização não governamental Fundação para Direitos Humanos em Cuba aponta que há evidências de que o país estaria enviando, em troca de dinheiro, jovens cubanos para lutar na guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

O diretor de pesquisa da ONG, Hugo Achá, estima que a ditadura cubana cobre cerca de mil dólares por cada soldado enviado.

– Dezenas de milhares de jovens cubanos mortos, feridos, mutilados e desaparecidos são somente uma fonte de lucro para o regime. Será válido trocar as vidas humanas da juventude cubana pelo lucro? – questionou Achá em vídeo publicado no Twitter no último dia 6.

Ele classifica Cuba como um dos aliados transatlânticos mais relevantes para o governo de Vladimir Putin no que diz respeito à agressão à Ucrânia.

– Com novas evidências apresentadas, fica claro que existe pessoal militar [cubano] operando dentro dos territórios ocupados na Ucrânia – assinalou o diretor.

Un par de puntos sobre el papel de #Cuba como aliado transatlántico de #Rusia.#Ucrania pic.twitter.com/adeL1EHK2r — The Foundation For Human Rights in Cuba (@TheFHRC) June 6, 2023

Dias após a invasão ao território ucraniano, Cuba defendeu a Rússia em reunião da ONU (Organização das Nações Unidas) em março, acusando a Otan de “hipocrisia” e condenando as sanções praticadas contra o país comandado por Vladimir Putin.

– Cuba rejeita essa hipocrisia e esse duplo padrão na postura da Otan. Em 1999, houve uma agressão à Iugoslávia e os países da Europa não evitaram a grande perda de vidas por razões geopolíticas. Os Estados Unidos usaram a força em várias ocasiões em países soberanos para alterar regimes, interferindo na política interna de outros países – declarou o o embaixador cubano na ONU, Pedro Luis Pedroso Cuesta.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/Omara Garcia