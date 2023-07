Ong Ocas leva grupo de empresários para intercâmbio turístico no Combu

A organização não-governamental Ocas estará, a partir de amanhã, terça-feira, 18, na ilha do Combu, em Belém, com uma comitiva formada por 22 jovens e empreendedores sociais parceiros, que participarão da “Balada Coaching – Um passeio pela Amazônia”, no Ovibe Hostel e Restaurante Farol da Ilha. Na ocasião, Renato Rosas, dirigente da instituição, junto de outros profissionais interessados, promoverá um intercâmbio com turismo de experiência.

Haverá atividades de remada com a esportista indígena internacional Nanda Baniwa e experiência holística com Sylvia Gayoso, a qual tem formação com povo Shiwanawa, que integra o bloco de empreendedores socioambientais dos negócios de impacto sócio ambiental para COP30, com empresários Leonardo Vallinoto, Daniel Leite e o Coaching Paulo César.

O evento objetiva apresentar ações e cases de sucesso que são desenvolvidos dentro da OCAS como soluções sociais, ambientais, econômicas, entre outras, que mostram a potência da união das comunidades amazônicas que contribuem para a economia do Estado do Pará, explica Renato Rosas.

A ideia é buscar apoiadores para iniciativas voltadas à cultura, educação, empreendedorismo, economia, comunicação, moda, e tantas outros que possam ter seguimento e contribuir para o desenvolvimento do Pará rumo à COP30.

Desde o início da pandemia, o Biomedico, artista e ativista Renato Rosas percorre seis comunidades amazônicas com vistas a intercâmbios com líderes do Brasil do bloco G10Favelas e de outros países do mundo, incluindo Estados Unidos, para participarem dessa agenda extensa aqui na amazonia paraense.

Deste modo, em parceria com empresas da área, o Renato vai instalar um filtro com tecnologia que faz 1000 litros hora de água potável que pode ser tirada tanto do rio quanto da água encanada. Ele trouxe estas iniciativas após uma agenda internacional com líderes do G10Favelas, durante a “Semana das favelas do Brasil em Nova York”, onde participou de debates com estudantes da universidade de Harvard, durante a Brasil Conference em Boston. Ele também esteve na ONU, em Nova York, e na Comuna 13, na Colômbia, onde apresentou projetos que são desenvolvidos no Pará e que são cases de sucesso nas comunidades da Amazonia.

Os empreendedores socioambientais já participaram de inúmeras ações com o propósito de usar a arte para transformar vidas, onde as comunidades tiveram pertencimento e presença na construção de bionegócios sustentáveis e a luta contra injustiça social. Como case, terá um dos trabalhos desenvolvido em Viseu e que está sendo expandido para todo o Brasil. Trata-se do sabonete vegano de óleo de coco que não polui a água, além de ser o primeiro intercâmbio com turismo de experiência para ilha do Combu.

A programação da comitiva terá encerramento em Belém com evento de palestra, que marca o pré-lançamento da “Balada Coaching – Um passeio pela Amazonia”, que será um evento de Coaching na Amazonia empreendedora para a COP30.

Renato Rosas, por meio da OCAS, tem feito diversas ações para apoiar as comunidades e os empreendedores da Amazonia.

Imagem: Ray Nonato/Ronabar