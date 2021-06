Ônibus cai em barranco e oito pessoas ficam feridas na rodovia BR-010, em Paragominas

Um ônibus com passageiros caiu em um barranco e deixou oito pessoas feridas na rodovia BR-010, em Paragominas, sudeste do Pará. O veículo tinha Imperatriz, no Maranhão, como destino. Oito pessoas ficaram feridas, sendo que uma com lesões graves. Ninguém morreu.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na noite de terça-feira (29), no quilômetro 117 da rodovia. O pneu do veículo estourou, fazendo com que o condutor perdesse o controle e caísse na ribanceira. O motorista ficou preso nas ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

PRF, Bombeiros e Samu estiveram no local e realizaram os procedimentos de socorro às vítimas do acidente.

Fonte: G1 PA — Belém