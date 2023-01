Ônibus com time de futebol cai de ponte e deixa quatro mortos

Um ônibus que transportava um time de futebol entre as cidades de Ubaporanga, em Minas Gerais, e Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, caiu de uma ponte de dez metros, na madrugada desta segunda-feira (30), e deixou quatro mortos e 29 feridos. O acidente aconteceu na BR-116 na altura da cidade de Além Paraíba, em Minas Gerais.

O veículo que caiu da ponte levava adolescentes de categorias de base de um time de futebol amador de Duque de Caxias. Os jovens estavam em Ubaporanga para a disputa de um torneio chamado Copa Nacional, que teve as finais disputadas neste domingo (29). À CNN, a organização do evento afirmou que o EC Vila Maria Helena foi campeão da categoria sub-18 e vice da sub-16.

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou que, além do motorista, estavam no ônibus 28 adolescentes que faziam parte do clube e quatro adultos da comissão técnica. Foram confirmadas as mortes de um adulto e três adolescentes, que tinham entre 14 e 17 anos.

Do total de feridos, 24 pessoas foram encaminhadas para o Hospital São Salvador, em Além Paraíba. Outras cinco foram levadas para a Casa de Caridade Leopoldinense, em Leopoldina. Não foram informados detalhes do estado de saúde dos feridos.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/TV Globo