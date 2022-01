Ônibus da Boa Esperança capota na PA-150, mata uma pessoa e deixa outras 13 feridas

A senhora Maria do Socorro Sampaio da Conceição, de 60 anos, foi a vítima fatal já identificada entre as 13 pessoas, incluindo um bebê de seis meses, que se feriram durante o tombamento de um ônibus da empresa Viação Boa Esperança que deixou Belém na noite de ontem rumo a Redenção, o Sul do Pará. O veículo se acidentou por volta das 5h desta terça-feira, 25, na Rodovia PA-15-, entre os municípios de Nova Jacundá e Nova Ipixuna, no sudeste do Estado.



O caso é apurado pela Polícia Rodoviária Estadual que se fez presente no local e pediu apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e Corpo de Bombeiros Militar de cidades próximas para o resgate e socorro dos passageiros que se feriram.



Até às 12h, não havia informes quanto à identidade do condutor do ônibus, que partiu do Terminal Rodoviario do Pará na noite de segunda-feira, 24, com previsão de chegada em Redenção no começo da tarde de hoje.



Todos os feridos foram encaminhados ao Hospital Municipal Maria Cecília de Oliveira, em Jacundá, de onde o corpo de Maria do Socorro foi removido, a pedido da Polícia Civil, para o Instituto Médico Legal, órgão do Centro de Perícias Científicas em Marabá.



De acordo com informações em Jacundá, a suspeita é que o motorista do ônibus tenha tentado fazer uma ultrapassagem, ocasião em que teria perdido o controle da direção, capotando o veículo a cerca de 10 quilômetros depois de Jacundá. Um inquérito já foi aberto pela Polícia para apurar os fatos, que também se embasarão no testemunho de passageiros, no depoimento do motorista, assim como na perícia realizada pela Polícia Rodoviária Estadual.



Em nota, a Viação Boa Esperança declarou que todos os feridos estão recebendo atendimento e que os demais passageiros seguiram viagem em outro veículo da empresa rumo a Redenção.

Imagem: Reprodução/Redes Sociais