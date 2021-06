Ônibus de piquenique continuam proibidos na orla de Caripi, em Barcarena, no PA

Os ônibus de piquenique continuam proibidos na orla da praia do Caripi em Barcarena, nordeste do Pará. A decisão da prefeitura também proíbe coletivos de passeio para igarapés e balneários no município, como medida de prevenção ao novo coronavírus.

As regras são determinadas pelo decreto nº 0509/2021, de 14 de maio, que proíbe aglomerações e obriga uso de máscara em espaços públicos e em estabelecimentos comerciais.

Pelo decreto, ficam autorizados a funcionar bares, lanchonetes e restaurantes até 1h, mas com 50% da capacidade de funcionamento.

As igrejas podem realizar cultos ou missas, mas observando o distanciamento entres as pessoas. As instituições ou empresa devem oferecer álcool gel aos frequentadores.

Segundo a prefeitura, as medidas estão alinhadas à classificação amarela quanto à disseminação da Covid-19, imposto pelo governo do estado ao município. Quem descumprir as regras do decreto pode receber advertência ou ser multado, com taxas que variam conforme a infração.

Fonte: G1 PA — Belém