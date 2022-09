Ônibus do Harmonia do Samba é assaltado e banda cancela show

O ônibus do Harmonia do Samba foi assaltado em uma rodovia na Bahia, na madrugada desta quarta-feira (7). Xanddy, vocalista da banda, deu a notícia nos stories do Instagram e contou que os criminosos levaram instrumentos e itens pessoais do grupo.

“Faço um apelo para as autoridades, que apurem o caso”, desabafou Xanddy. “Faço um pedido também aos assaltantes, para que devolvam nossas coisas”, completou.

Segundo o artista, a quadrilha levou celulares, computadores e HDs externos, impossibilitando a apresentação que o grupo faria em Maragogi, Alagoas. “Não há condições para a realização do show hoje. Primeiramente, pelo aspecto psicológico, estão bem abalados. O boletim de ocorrência foi finalizado esta manhã e a equipe já está com os familiares, em Salvador”, afirmou Xanddy.

“O show será adiado, então, logo estaremos juntos, pessoal de Maragogi. Peço a compreensão de todos. Estamos bem, dentro do possível”, finalizou o cantor

Fonte: R7/Foto:REPRODUÇÃO/INSTAGRAM