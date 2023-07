Ônibus gratuito do Detran em Salinas garante mobilidade para moradores e veranistas

Uma das novidades do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) na Operação Verão 2023 é a oferta de transporte gratuito em Salinópolis, nordeste paraense. O ônibus da linha Praia à Praia está garantindo conforto e mobilidade para moradores e turistas que procuram as praias da costa atlântica.

A frota é composta por cinco ônibus, que circulam diariamente entre as praias do Maçarico e Atalaia. São cinco paradas fixas para entrada e descida de passageiros, entre 9 h e 19 h. O itinerário inicia no Bosquinho, no Maçarico, segue para a Praia da Corvina, Terminal Rodoviário, PA-444 (próximo a um resort) até a rampa do Atalaia.

O diretor Técnico-Operacional do Detran, Bento Gouveia, explica que as pessoas ainda estão conhecendo o serviço, que é uma novidade da Operação Verão deste ano, e que a tendência é multiplicar o uso da linha circular para preservar o meio ambiente e reduzir os índices de alcoolemia nas rodovias. “O ‘Praia à Praia’ é uma alternativa para que as pessoas que consomem bebida alcoólica possam retornar para casa em segurança a partir da utilização dos ônibus do Detran. Além disso, essa ação busca reduzir a quantidade de veículos na faixa de areia, contribuindo para a limpeza da praia e maior segurança dos banhistas”, acrescenta Bento Gouveia.

Desde que começou a funcionar, no início de julho, o serviço tem chamado a atenção dos frequentadores de Salinas. Linne Carvalho, servidora pública e moradora do município, é frequentadora assídua da Praia do Atalaia. Para ela, uma das maiores dificuldades é conseguir transporte acessível para a praia. “Na linha local nem sempre tem na hora que a gente quer, e quase sempre anda lotado. Já esse do Detran é diferente porque passa a todo instante, e tem o diferencial do conforto. Esse ônibus veio para somar ainda mais à locomoção de todos nós”, garante.

