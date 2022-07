Ônibus interestadual tomba na Rodovia BR-163, à altura de Belterra

Um grave acidente se registrou na madrugada deste sábado, 23, quando um ônibus da Viação Ouro e Prata tombou no Km 45 da Rodovia BR-163, a conhecida Santarém-Cuiabá, altura do município de Belterra, no Oeste do Pará, região do Baixo Amazonas. Há 19 feridos e ninguém morreu.



A empresa, que afirma estar dando apoio aos cerca de 20 passageiros a bordo, informou por meio de nota que vai apurar as causas do acidente ocorrido cerca das 5h de hoje.



Segundo informações procedentes de Santarém, o condutor do veículo de passageiros teria tentado desviar de um buraco na pista, quando o ônibus se desgovernou e tombou.



Ao menos 19 pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave, que foram socorridas por Bombeiros Militares e equipes do Samu, sendo levadas para hospitais de Belterra e Santarém.

NOTA DA EMPRESA

“A Viação Ouro e Prata lamenta o ocorrido na manhã deste sábado, 23/7, por volta das cinco horas, na BR-163, altura da cidade de Belterra, com ônibus que faz a linha Porto Alegre-Santarém. A empresa imediatamente colocou toda estrutura de apoio e suporte para atendimento aos 20 passageiros que estavam no veículo. Ao mesmo tempo, busca informações e dá início à investigação sobre as causas que levaram ao evento.”



Vítimas que estão no HMS

Geiza Alves da Silva , 36 anos; Verônica Alem Santos Vieira ,27 anos; Marcos Terlan Sousa dos Santos , 49 anos; Agatha Sophia Vieira Fialho, 7 anos; Hermi Amaral dos Santos,46 anos; e João Brandão Batista, 61 anos.



O Hospital Municipal de Santarém também divulgou nota sobre o acidente:

“A Direção do Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS) informa que até o momento atendeu 19 pacientes do acidente que ocorreu com um ônibus hoje (23), na BR163, próximo ao município de Belterra. Desses, 2 passam por procedimento no centro cirúrgico.



O quadro clínico dos 16 pacientes que estão no setor de trauma é estável até agora; é importante dizer que as vítimas estão em avaliação e observação médica. Os acidentados já passaram por exames de Raios-X e tomografia. Alguns tiveram apenas escoriações leves e outros precisam da confirmação diagnóstica feito por exame de imagem para definir conduta.”



Image: Redes Sociais