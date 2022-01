Ônibus lotado de passageiros tomba na Rodovia PA-150, sentido Jacundá a Nova Ipixuna

Ao menos 13 passageiros de um ônibus intermunicipal estão em observação no Hospital Municipal Maria Cecília de Oliveira, em Jacundá, após um acidente de trânsito ocorrido por volta de 5h desta terça-feira (25) na Rodovia PA-150, sentido Jacundá a Nova Ipixuna.

O veículo da empresa Boa Esperança fazia a rota Belém a Redenção e, segundo apurou a Reportagem, o ônibus estava lotado de passageiros quando passou pela cidade de Jacundá. O acidente ocorreu a cerca de 10 quilômetros do centro da cidade de Jacundá, no trecho conhecido como “Três Bueiros”.

Sobre o acidente, uma passageira relatou que o motorista tentou fazer uma ultrapassagem, perdeu o controle da direção, saiu da estrada e tombou às margens da pista. “Foram momentos de desespero, pois não sabíamos o que estava acontecendo”, contou Raylane Santos. A versão também foi confirmada por outras vítimas.

Ambulâncias do Samu e da Secretaria de Saúde resgataram os feridos que foram atendidos no Hospital Municipal da cidade. Entres eles, uma criança de 6 meses de idade. No total, 13 passageiros estavam em observação nesta manhã na emergência da unidade de saúde, entre eles o motorista do veículo, que não teve a identidade divulgada. Nenhum deles em estado grave de saúde.

Um funcionário da empresa informou que os demais passageiros seguiram viagem e que os feridos estão recebendo apoio da companhia de transportes.

Por: Antonio Barroso

Fonte: Correio de Carajás