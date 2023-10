Ônibus que voltava de excursão religiosa capota e deixa 8 mortos

Um ônibus que voltava de uma excursão religiosa na cidade paulista de Tambaú capotou no fim da tarde deste domingo (1°), na Rodovia Deputado Cunha Bueno (SP-253), em Guatapará, também em São Paulo, e matou oito pessoas, além de deixar 18 feridos. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o veículo tinha como destino a cidade paulista de Monte Alto.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente foi causado por conta da forte chuva que atingiu a região. A polícia informou que a água na pista provavelmente pode ter feito o veículo aquaplanar e acabar capotando.

Ao todo, duas equipes dos bombeiros, uma da Polícia Militar Rodoviária e dez viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fizeram o socorro das vítimas no local. O trecho onde ocorreu o acidente é de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER).

Os feridos no acidente foram encaminhados para hospitais nas cidades paulistas de Sertãozinho, Guatapará, Pradópolis, Jaboticabal e Ribeirão Preto. No entanto, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde deles.

