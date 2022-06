Ônibus se choca com caminhão e causa susto em Eldorado dos Carajás

Várias pessoas saíram feridas, mas não houve morte no choque envolvendo um ônibus da empresa Viação Boa Esperança, de dois andares, que trafegava pela Rodovia PA-275, entre os municípios de Eldorado dos Carajás e Curionópolis, no sudeste do Estado, região de Carajás. O acidente ocorreu ontem, segunda-feira, segundo informes do site de notícias Debate Carajás.

De acordo com informações procedentes da área, o veículo, que se chocou de frente com um caminhão, por pouco não caiu no abismo, porém, tombou ao sair da pista. Passageiros deixaram o veículo por meio das saídas de emergência, mas não há registro de mortos.

Ambulâncias do SAMU e Corpo de Bombeiros Militar chegaram a ser acionadas para atender a ocorrência. Agentes da Polícia Rodoviária Estadual também estiveram no local e acionaram a perícia para verificar o que levou ao choque entre os dois veículos.

Ainda não há informes sobre as vítimas que se feriram nem das identidades dos condutores que se envolveram no desastre.

A empresa Boa Esperança, que já enviou um outro ônibus para transportar os passageiros que não se feriram, ainda não expediu nenhuma nota acerca do acidente, mas consta que está dando assistência a todos os clientes que se feriram.

Imagem: Revista do Ônibus/Reprodução