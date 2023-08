ONU alerta: Mundo está muito próximo de um desastre nuclear

Nesta terça-feira (29), a Organização das Nações Unidas (ONU) emitiu um alerta sobre uma iminente tragédia produzida por armas de destruição em massa. Para o órgão, o mundo nunca esteve tão próximo de um desastre nuclear.

– Vemos muitos sinais de que os arsenais e capacidades nucleares estão a crescer, o que é contrário ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Estamos mais perto do que nunca neste século de uma catástrofe global – declarou o presidente da Assembleia Geral da ONU, Csaba Kőrösi.

Para ele, há um conjunto de fatores que contribuem para este cenário: o aumento da desconfiança entre as nações, a ambição geopolítica e o crescimento do número de conflitos armados que assolam o mundo. Para o presidente da Assembleia Geral da ONU, existem “ameaças regulares de recurso a um ataque nuclear” na guerra empreendida pela Rússia contra a Ucrânia.

A ONU vem alertando para uma crescente no tocante ao risco de um conflito nuclear. No início deste ano, em março, a entidade classificou o período como o de maior risco para o uso de armas de destruição em massa desde a Guerra Fria.

Esta nova advertência da ONU ocorre em um momento delicado, já que o arsenal nuclear mundial só cresce.

De acordo com um relatório da Nuclear Weapons Ban, realizado pela ONG Norsk Folkehjelp, da Noruega, até o início deste ano as potências nucleares acumularam 9.576 ogivas prontas para o acionamento, ou seja, 136 a mais do que em 2022. O documento conclui que o poder de destruição do arsenal global neste momento, é comparado a mais de 135 mil bombas de Hiroshima.

Fonte: Pleno News/Foto: Pixabay