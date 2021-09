Onze integrantes da cúpula de facção de tráfico são apontados como mandantes de atentados contra policiais no PA

Suspeitos foram denunciados pelo Grupo de Combate ao Crime Organizado. Bando teria envolvimento com a série de ataques e mortes de policiais penais no estado.

Onze pessoas foram denunciadas como integrantes de da cúpula da facção criminosa Comando Vermelho atuante no Pará. Segundo informações divulgadas nesta quarta-feira (8) pelo Ministério Público do Pará, a denúncia feita pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO) aponta que os suspeitos seriam todos ocupantes da cúpula da facção de traficantes.

Os onze suspeitos são integrantes do “Conselho Final” do CV, grupo de liderança responsável por decisões que se relacionam inclusive com ordens para matar. Os denunciados devem responder como mandantes de todos os homicídios recentemente praticados contra policiais penais paraenses. A o GAECO informou queencaminhou ofício para a Delegacia de Homicídios apresentando e descrevendo as evidências que os relacionam com os referidos delitos, a fim de que sejam indiciados nos inquéritos policiais correspondentes.

A maior parte dos denunciados já teve sua transferência para presídios federais providenciada pela Secretaria de Estado para Assuntos Penitenciários. Os que ainda permanecem no Pará, segundo o MP, aguardam os trâmites para a realização da transferência.

Ataques contra policiais penais

No Pará, os ataques contra os agentes penais se intensificaram e vem ocorrendo desde 2019. Na época, o Governo do Estado adotou medidas mais rígidas nas casas penais, após o massacre no Centro de Recuperação Regional de Altamira, que resultou na morte de 62 presos.

Este ano, oito ataques contra agentes forma registrados na Grande Belém. No dia 15 de julho, um motorista da Seap foi morto dentro de um bar em Ananindeua. Outros quatro ataques ocorreram em Belém, nos bairros do Tapanã, Fátima e Telégrafo. Os outros dois casos foram em Marituba, em Ananindeua, onde as vítimas foram assassinadas.

Em julho, as visitas de parentes dos presos nas casas penais foram suspensas para “garantir a segurança das atividades de rotina nos presídios”.

FONTE G1 PA