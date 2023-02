Operação apreende 1 tonelada de pescado e prende o responsável pela carga, no Marajó￼￼

Uma ação integrada de agentes do Grupamento Fluvial, Policiais Civis e Corpo de Bombeiros Militar, que atuam na Base Fluvial ‘Antônio Lemos’, apreendeu uma tonelada de pescado da espécie mapará, que está no período de reprodução, e prenderam em flagrante o responsável pela carga, na noite da última sexta-feira (18), no Rio Tajapuru próximo ao município de Melgaço, no Marajó Ocidental. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (20).

O flagrante ocorreu durante ações de fiscalização nos rios no âmbito da Operação “Guardiões do Bioma”, que durante a abordagem à embarcação constaram a carga e conduziram até a Base Fluvial Antônio Lemos para apuração minuciosa, e após da espécie que está em período do defeso, o pescado, junto do responsável, foi encaminhados a Delegacia de Melgaço para procedimentos cabíveis.

Segundo informações dos agentes, o homem confessou que realizou a pesca para vender em municípios do Marajó. Portanto, foi autuado em flagrante pelo crime de pesca em período proibido, conforme o art.34 da lei ambiental n°9.605/98, sendo liberado após arbitramento de fiança.

De acordo com o Delegado Arthur Braga, diretor do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu), as equipes que atuam na Base Fluvial estão em alerta para a averiguação de todo e qualquer crime praticado na área. “As ações integradas na região do Marajó Ocidental são contínuas desde a chegada da base fluvial na área, dessa forma conseguimos expandir a nossa atuação na malha fluvial, a fim de, inibir e reprimir as práticas criminosas, principalmente as ambientais como essa de pescado no período do defeso. Nossas equipes seguem com diligências para que esse e outros crimes sejam evitados”, afirmou.

O pescado passou por inspeção da Vigilância Sanitária do município e após ser atestado como apto para consumo, foi doado para a população de Melgaço.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação