Operação apreende trator, caminhão com madeira ilegal e motosserra em área de mata invadida no Moju, PA

Grupos de madeireiros ilegais são apontados como autores do crime ambiental.

Uma operação apreendeu um trator, um caminhão com aproximadamente 3 metros cúbicos de madeira serrada e uma motosserra em Moju, nordeste do Pará. As informações são da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), e foram divulgadas nesta sexta-feira (7),

A ação contou com o efetivo de fiscais da Semas, policias civis da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) e policias militares do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA). A Semas informou ainda que foram lavrados um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e um Termo de Declaração para Abertura de Inquérito.

Motossera apreendida em Moju — Foto: Semas/Ascom

Uma das últimas áreas de floresta nativa amazônica no nordeste do Pará foi invadida por grupos de madeireiros ilegais em Moju, nordeste do Pará. A invasão foi flagrada na quarta-feira (5) por uma equipe da Embrapa Amazônia Oriental, que desenvolve pesquisas no local.

Um servidor que esteve no local registrou imagens de ramais abertos no meio da mata, além de flagrar acampamentos, veículos e muitas toras de madeira extraídas. Segundo a Embrapa, o crime ambiental vem se intensificando na pandemia de Covid-19.

De acordo com o flagrante, a ação dos madeireiros ilegais funciona da seguinte forma:



•abrem ramais com tratores;

•extraem as árvores de valor mercadológico;

•retiram as toras com tratores e guinchos mecânicos;

•realizam beneficiamento inicial para facilitar o transporte da madeira armazenadas na beira dos ramais ou em clareiras abertas na mata.

“A forma que o ilícito vem sendo realizado – desmatamento pontual e seleção de árvores em mata fechada – impede o flagrante por meio de sistemas de vigilância por satélite e as condições de operação policial são limitadas pelas características do local”, relata Adriano Venturieri, chefe-geral da Embrapa, instituição que flagrou o crime durante incursões de pesquisa pela mata.

Para o chefe-geral, é “irrecuperável o prejuízo ambiental, científico e social, pois a floresta remanescente na área tem valor inestimável para o meio ambiente e para a sociedade amazônica.