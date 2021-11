Operação Aricuri da Polícia Civil prende dois acusados de latrocínio em Belém

Uma ação integrada da Divisão de Homicídios (DH) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil do Pará, deflagrada, nesta quinta-feira (4), no município de Magalhães Barata, nordeste do estado, resultou na prisão de dois acusados de participação na morte de Jonasdabe Melo da Silva, vítima de latrocínio em setembro deste ano. O homem teve o corpo encontrado em uma área de mata próximo à estrada da Ceasa, em Belém.

A prisão ocorreu por volta das 3h da manhã. Os agentes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) recambiaram os suspeitos para a Divisão de Homicídios, em Belém. Eles prestaram depoimentos e foram autuados por latrocínio. Os acusados estão à disposição da Justiça.

Segundo o delegado Luís Xavier, da Divisão de Homicídios (DH), as prisões são resultado do trabalho integrado entre Polícia Civil e o poder judiciário, por meio da Promotoria de Medidas Cautelares. “Com esforço de nossa equipe de investigação e apoio do poder judiciário, conseguimos dar cumprimentos aos mandados de prisão preventiva, busca e apreensão dos indiciados”, disse.

Durante as investigações e levantamento de campo, foi possível identificar o paradeiro dos indiciados na localidade Aricuri, entre os municípios de Magalhães Barata e Igarapé-Açu. A prisão foi efetuada por policiais militares que receberam informações de populares sobre o paradeiro dos acusados.

*Texto de Talison Lima (Ascom PC).