Operação “Bucaneiro” investiga bando do Pará, Maranhão e Piauí que furtou navio cargueiro

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a Operação “Bucaneiro”, com o fim de investigar um grupo criminoso responsável pelo furto de um navio cargueiro para ser utilizado por contrabandistas. O navio foi apreendido em agosto de 2020, no município de Cajueiro da Praia (PI), com carga de cigarros de origem estrangeira.

Segundo a PF, desde a apreensão, o barco estava sob responsabilidade da Marinha do Brasil e permanecia ancorado no porto do Trapiche da cidade de Luís Correia (PI). A Operação mobilizou 40 Policiais Federais para o cumprimento de nove mandados de busca e apreensão em Luís Correia, Tutóia (MA) e Abaetetuba e Belém, no Pará.

De acordo com as investigações conduzidas pela PF, contrabandistas do município de Abaetetuba se deslocaram ao litoral piauiense em dezembro de 2020, com o propósito de executar a empreitada criminosa. O bando, associado com barqueiros de Luís Correia, na madrugada do dia 24 de dezembro, entrou furtivamente no porto do Trapiche, retirou cordas e âncoras e consumaram a subtração do navio.

O grupo criminoso seguiu rota marítima de fuga rumo ao estado do Pará. O barco foi abandonado no município de Tutóia.

Segundo a PF, os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa e furto qualificado (Art. 288 e art. 155, §§1º e 4º, inciso II, do Código Penal).

Tina DeBord – com informações da PF

Fonte: Blog Zé Dudu