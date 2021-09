Operação Caipora da Polícia Federal prende suspeito de crimes de abuso e exploração sexual infantil em Ananindeua

A Polícia Federal cumpriu na manhã desta segunda-feira (13) um mandado de busca e apreensão na residência de um suposto criminoso investigado por crimes relacionados ao abuso e exploração sexual infantil, em Ananindeua.

As cidades de Baião, Moju, Vigia, Ananindeua e Belém, receberam 6 mandados de quebra de dados telemáticos, 2 prisões em flagrante e 1 prisão preventiva, além da identificação e resgate de 4 vítimas vulneráveis de abuso sexual infantil.

O combate aos crimes relacionados ao abuso e à exploração sexual infantil é a prioridade da Polícia Federal, assim como a identificação de vítimas vulneráveis e prisão de abusadores com intuito de deter esse tipo de crime que afetam diretamente a sociedade e a família brasileira, principalmente crianças e adolescentes.

Se for confirmado suposto ação criminosa, os responsáveis responderão pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP, 8 a 15 anos) previsto no código penal e pelos crimes de produção (art. 240 do ECA, 4 a 8 anos) e armazenamento (art. 241-B do ECA, 1 a 4 anos) de pornografia infantil previstos no estatuto da criança e do adolescente. O crime pode chegar a 27 anos de prisão.

O nome da ação da polícia federal se chama “operação caipora 4”, que faz alusão a um personagem da mitologia tupi-guarani, que no folclore brasileiro, é representado como um pequeno indígena, ágil e nu.

Foto: Assessoria da Polícia Federal de Belém