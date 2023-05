Operação ‘Caminhos Seguros’ apresenta balanço final das ações no Pará

Realizada nas 15 regiões integradas de segurança pública do Pará, a operação ‘Caminhos Seguros’ do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) com apoio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e demais órgãos, resultou em apreensões, abordagens e prisões.

O foco do Miistério da Justiça foram crimes praticados contra crianças e adolescentes nos 26 Estados e no Distrito Federal. No Pará, de 2 a 18 de maio, foram fiscalizados de forma ostensiva e preventiva 286 pontos de vulnerabilidade em rodovias federais, estaduais e centros urbanos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuou como líder situacional da operação, com o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Departamento de Trânsito, Polícia Científica, guardas municipais, conselhos tutelares e juizados.

Durante as ações foram empregados 133 motos e viaturas e cerca de 750 agentes em todo o Estado. Ao todo foram abordadas 2.244 pessoas, 545 veículos e 568 motocicletas. Foram apreendidas duas armas de fogo, 22 munições e 10 veículos recuperados.

Foram instaurados 228 inquéritos policiais, cumpridos 12 mandados de prisão, 5 mandados de busca e apreensão e instaurados 4 autos de prisão. Na operação 20 pessoas foram presas e dois menores apreendidos. Foram registrados, ainda, 233 boletins de ocorrência, realizados 50 pontos de bloqueio e 319 bares fiscalizados.

O balanço das ações, aponta o titular da Segup, Ualame Machado, é resultado do trabalho conjunto das forças que alcançou todas as regiões, através do trabalho dos Comitês Integrados de Segurança Pública e Defesa Social (CISPEDS).

“O trabalho realizado pelos órgãos do SIEDS se fez importante para combater a exploração sexual de crianças e adolescentes uma vez que a troca de informações entre as agências possibilitou uma grande produtividade. Somou a este trabalho as orientações ofertadas pela equipe da Segup com informativos sobre os meios de comunicação para denúncia, pois é necessária a participação da sociedade de modo geral neste combate”, finalizou.

Operação Caminhos Seguros

A operação coordenada pelo Governo Federal, realizada em todo o Estado, teve como alvo postos de combustíveis, bares, casas de show e estabelecimentos comerciais, para combater a exploração sexual de crianças e adolescentes.

Na Região Metropolitana de Belém, na área da 1ª e 2ª Região Integrada de Segurança Pública (Risp) foram organizadas três frentes para a fiscalização. As equipes concentraram na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), Mercado de São Brás e na sede do Centro de Operações do Corpo de Bombeiros, na BR-316. No interior do Estado, nas 13 RISPS, a operação ocorreu com a coordenação dos Comitês Integrados de Segurança Pública e Defesa Social (CISPEDS).

Fonte: agência Pará/Foto: Ascom/Segup