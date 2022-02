Operação Carnaval 2022 mobiliza 2 mil agentes de segurança

Com mais de 2 mil agentes, de vários órgãos do sistema de segurança pública, a Operação “Carnaval Seguro 2022” está nas ruas desde ontem, sexta-feira, 25, para coibir a violência e contribuir para que a população usufrua de um feriado prolongado com tranquilidade na Região Metropolitana de Belém e nos demais municípios do Pará. Sob a coordenação da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social – Segup, agentes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e Departamento de Trânsito – Detran executam ações ostensivas, preventivas e de fiscalização até a próxima quinta-feira, 03 de março.

O efetivo reforçado também fiscaliza para dar cumprimento às determinações do Decreto nº 2.044, que estabelece a Política de Vacinação em Combate à Covid-19. A atuação se estende a mais de 50 municípios, incluindo Salinópolis, Bragança, Barcarena, Marabá, Parauapebas, Marapanim, Maracanã (ilha de Algodoal), Vigia de Nazaré, Colares, Tucuruí, Cametá e Porto de Moz. Na Região Metropolitana de Belém, a operação também alcança os distritos de Outeiro e Mosqueiro, e as ilhas do Combu e Cotijuba.

REFORÇO

Segundo o coronel Getúlio Rocha, titular do Comando de Policiamento da Capital (CPC) I, que abrange 27 bairros da capital e cerca de 1 milhão de pessoas, só o CPC I está atuando com o reforço de mais de 300 PMs em motopatrulhamento (viaturas de duas rodas) e radiopatrulhamento (viaturas de quatro rodas), e ainda com o policiamento ostensivo a pé.

O comandante acrescenta que “tudo é feito com direcionamento necessário para locais e horários. Pedimos a colaboração da população, lembrando que não será permitido o carnaval de rua, somente as programações em ambientes fechados e privados. Reforçamos que todo esse efetivo atuando nas 13 regionais da corporação é para garantir reforço na segurança de quem viaja e de quem fica em casa”.

GRATIFICAÇÃO

Os agentes convocados para reforçar a fiscalização e a ostensividade nas ruas recebem Gratificação Complementar de Jornada Operacional, uma das estratégias do governo do Estado para ampliar a segurança pública.

O comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), tenente-coronel Orlandino Lima, informa que a operação também inclui ações para proteção de residências e estabelecimentos comerciais que ficam fechados neste período, e por isso se tornam alvo de invasores e arrombadores.

PREPARAÇÃO

A Polícia Militar se preparou para a operação no interior e na capital. O tenente-coronel Orlandino Lima conta que “mapeamos os principais locais onde ocorre esse tipo de evento, com roubos e furtos, e fizemos aporte de viaturas de quatro e duas rodas, e do policiamento ciclístico. Com isso, a gente consegue chegar ao local de maior concentração de arrombamentos de comércios ou de casas, colocamos efetivos com ações necessárias realizando bloqueios, saturações, incursões e outras ações que inibem práticas criminosas”. O 2º BPM é responsável pelos bairros da Campina, Reduto, Cidade Velha, Nazaré, Batista Campos, Umarizal, São Brás e Fátima.

Outro serviço fundamental é realizado pelos policiais motociclistas do Batalhão Águia, que realizam ações ostensivas devido à mobilidade proporcionada pelos veículos de duas rodas, que permite chegar aos locais de difícil acesso.

O comandante do Batalhão Águia, tenente-coronel Glauco Mourão, garante que o trabalho do Batalhão é direcionado. “Eles não saem sem análise da mancha criminal dos locais aonde irão, sabendo quem são os procurados de cada área”, acrescenta.



Imagem: Agência Pará de Notícias