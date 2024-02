Operação Carnaval 2024 registra redução de 26% na criminalidade em todo o Pará

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) divulgou, na quinta-feira (15), o balanço final das ações da “Operação Carnaval 2024”, deflagrada em 70 localidades do Estado. Este ano, houve a redução de 26% nos Crimes Violentos Letais e Intencionais, e queda de 32% nos homicídios no feriado prolongado. As ações com o reforço no efetivo de mais de 2.200 agentes de segurança começaram no dia 9 e foram encerradas na quinta-feira (15).

De acordo com dados apresentados pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Segup, foram computadas, também, reduções de 35% nos furtos e 41% nos crimes de roubo. Os dados são referentes ao comparativo com o carnaval do ano de 2023.

Os números mostram 28 casos de crimes violentos no ano de 2024, enquanto que em 2023 foram registrados 38 casos, o que representa uma redução de 26% em CVLIs, que englobam os crimes de homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Já em relação aos homicídios, foram computados 25 casos no carnaval de 2024, enquanto que no carnaval do ano passado foram registrados 25 ocorrências.

Já em relação ao crime de furto, os números de registros computados durante o carnaval deste ano foram de 1.009, contra 1.563 registros em 2023. Quanto aos roubos os números mostram 443 ocorrências registradas em 2024, enquanto que em 2023 foram computadas 751 ocorrências em todo o estado.

Secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado observa que os números apresentados são fruto de um planejamento previamente elaborado, em conjunto com as demais forças de segurança.

“A Operação Carnaval 2024 teve como objetivo garantir a ordem pública e uma diversão mais tranquila aos paraenses que buscaram os principais municípios para curtir o feriado prolongado de Carnaval. Os números revelam o empenho e o esforço realizados pelos órgãos do Sistema de Segurança para que todo o planejamento feito pudesse obter resultados favoráveis, como podemos perceber. Tivemos um Carnaval dentro da normalidade e com uma produtividade satisfatória”, disse o secretário Ualame Machado.

Produtividade – As ações desenvolvidas por cada órgão da segurança pública também apresentaram uma boa resolutividade. Durante a Operação Carnaval, a Polícia Militar abordou mais de 14 mil pessoas, 3.621 veículos e 4.494 motocicletas. Também foram apreendidas 32 armas de fogo e cumpridos 2 mandados de prisão.

As equipes da Polícia Civil fiscalizaram 2.288 estabelecimentos. Destes, 44 foram intimados para regularização de licenciamento e 84, fechados. Ainda durante as ações, foram registrados 1.247 boletins de ocorrência; 32 inquéritos instaurados; 89 prisões e 11 cumprimentos de mandados judiciais.

Militares do Corpo de Bombeiros realizaram 5.049 orientações preventivas, com a finalidade de evitar afogamentos e mortes.

No período da Operação Carnaval, a Polícia Científica do Pará realizou 8 exames de lesão corporal e 2 perícias em veículos.

Fonte: Agência Pará/Foto: Raoni Figueiredo/Ag Pará