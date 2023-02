Operação Carnaval do Detran coíbe infrações e consumo de álcool nas rodovias estaduais

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) inicia, na próxima sexta-feira (17), a Operação Carnaval 2023 com foco no combate a infrações de trânsito que possam causar acidentes, especialmente a alcoolemia. A falta de atenção e a combinação entre consumo de bebida alcoólica e direção estão entre as principais hipóteses de acidentes nas PA’s fiscalizadas pelo órgão estadual.

Além do combater as infrações, o Detran também estará atento ao controle de fluxo de veículos para evitar congestionamentos nos acessos à BR 316 e aos balneários de maior movimentação durante o período de carnaval. “As ações atenderão às diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) quanto à garantia da fluidez no trânsito, fiscalização de veículos e condutores nas vias de acesso aos municípios, bem como à condução de veículos por condutores que tenham ingerido bebida alcoólica”, explica o coordenador de operações e fiscalização do Detran, Ivan Feitosa.

Este ano 259 agentes de fiscalização do Detran farão a segurança nas vias de 34 municípios, em parecia com os demais órgãos de segurança. Em Salinópolis as operações ocorrerão nas PA’s 124 e 444, nas praias do Farol Velho e Atalaia, estendendo à faixa de areia para evitar excesso de velocidade na área de banho, além do controle de fluxo de veículos nos horários de preamar e baixamar.

Em Santa Bárbara as barreiras serão realizadas no Pórtico de Mosqueiro e na PA 391, onde haverá ronda permanente e uso de radares fixos e portáteis. Em todos eles, a fiscalização fará uso do teste do etilômetro e das câmeras de monitoramento da Central de Operações Viárias – Sentinela. “Todos esses esforços humano e tecnológico objetivam manter o bom desempenho das últimas operações, nas quais temos registrado um baixo consumo de álcool na Operação Lei Seca, assim como de acidentes com vítimas nas rodovias onde o Detran está presente”, destaca Feitosa.

Além da fiscalização, o Detran também inicia nesta semana as ações educativas para orientar os carnavalescos a evitar fatores de risco no trânsito, especialmente o uso do cinto de segurança por passageiros, uso do capacete por condutores e passageiros, transporte adequado de crianças e animais, dentre outros fatores. Ao todo, 47 servidores da educação de trânsito farão paradas educativas nos municípios de Salinópolis, Santa Bárbara/Mosqueiro, Bragança, Curuçá, Abaetetuba, Cametá e Óbidos. A Operação Carnaval 2023 segue até o dia 22 de fevereiro.

Fonte: Agência Pará/Foto: David Alves/Ag Pará