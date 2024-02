Operação Carnaval do Detran inicia nesta Quinta-feira (8) até Quarta-feira de Cinzas

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) inicia, nesta quinta-feira (7), a Operação Carnaval 2024, com foco nos principais fatores de risco de morte no trânsito: a alcoolemia, o excesso de velocidade e a ultrapassagem perigosa, além do uso do celular ao volante. Os levantamentos dos órgãos de trânsito os apontam como os principais causadores de acidentes graves nas estradas.

Ao todo, 250 agentes de fiscalização de trânsito estarão presentes em 17 municípios (Salinópolis, Santa Bárbara, Ourém, Aurora do Pará, Paragominas, Marabá, Goianésia, Tailândia, Moju, Castanhal, Abaetetuba, Tomé-Açu, Acará, Redenção, Benevides, Vigia e Cametá, além da BR-316) com medidas preventivas, educativas e repressivas, adotando como referência à defesa da vida, a fluidez do trânsito e a segurança viária.

O coordenador de Operações e Fiscalização de Trânsito do Detran, Ivan Feitosa, explica que a operação deste ano tem como diretriz a fiscalização da alcoolemia e o controle de fluxo tendo como base as ocorrências das operações anteriores. “Durante o carnaval há uma apelação para o consumo de bebida e é esse o momento de alerta máximo para combate de bebida e direção veicular. As estatísticas apontam que os números de sinistro crescem consideravelmente durante o carnaval. Com isso, há necessidade de ações assertivas para prevenir e salvar vidas”, destaca.

Segundo Feitosa, este ano as ações no carnaval terão amplitude maior, pois estão inseridas na Operação Rodovida para a segurança viária e redução dos sinistros de trânsito, realizada em parceira com a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e demais órgãos de trânsito municipais e Polícia Rodoviária Federal, iniciada em dezembro e que termina após o feriado de carnaval.

A meta do Detran é repetir o êxito das últimas operações de grande porte, que foram concluídas sem mortes nas rodovias estaduais. Feitosa alerta aos condutores que observem a sinalização da via, a velocidade permitida para casa rodovia e, acima de tudo, evitar o consumo de bebida alcoólica ao dirigir e evitar infrações que possam comprometer a vida tanto do condutor, como a de passageiros e todos os usuários da via. “Queremos zerar o número de vítimas nesse carnaval nas ações onde o Detran estiver realizando o seu serviço, mas para isso é necessário que a população também colabore, atendendo às orientações dos órgãos de adotar um comportamento seguro no trânsito”, conclui.

A Operação Carnaval 2024 do Detran termina na Quarta-feira de Cinzas (14) e é realizada em conjunto com as demais forças de segurança do Estado.

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro/Ag Pará