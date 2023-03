Operação Comando Supremo da PM vai reforçar a segurança em 27 bairros de Belém

A Polícia Militar, por meio do Comando de Policiamento da Capital I (CPC I), deflagrou nesta sexta-feira (03) a Operação Comando Supremo, visando ampliar a segurança para mais de 1 milhão de moradores de 27 bairros de Belém. A tropa se concentrou na Avenida Tucunduba, no bairro do Guamá.

Oficias e praças de cinco unidades (1°, 2°, 20°, 37° e 28° Batalhões), ouviram atentamente às orientações realizadas pelo Coronel Getúlio Rocha, comandante do CPC I, sobre as ações preventivas e repressivas a serem desenvolvidas ao longo da operação. O comandante do Departamento-Geral de Operações (DGO), coronel Ricardo Neves, acompanhou a saída das equipes de radiopatrulhamento, representando o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior.

Além das viaturas, motos, diciclos e bicicletas, policiais militares que atuam na atividade-meio da corporação (serviço administrativo) reforçaram o efetivo. Foram mobilizados 357 agentes de segurança pública, 119 viaturas, 27 motocicletas e seis bicicletas, visando prevenir e coibir a prática de roubos, furtos e outros crimes em locais de grande concentração de pessoas.

“Nessa edição da Operação Comando Supremo, além de contar com a força máxima do CPC I para intensificar as ações ostensivas, vamos realizar diversas modalidades de policiamento, como barreiras direcionadas, rondas, incursões e saturações nas áreas mais críticas, apontadas pela mancha criminal de cada bairro”, informou o coronel Getúlio Rocha.

Entre os bairros assistidos alguns na área central, como Nazaré, Batista Campos, Cidade Velha e Umarizal, e os mais populosos, incluindo Pedreira, Guamá, Jurunas e Terra Firme.

Fonte: Agência Pará/Foto: Josuelton Chagas/Ascom PM