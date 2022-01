Operação comércio seguro intensifica ações na área comercial de Ipixuna do Pará

A cidade de Ipixuna do Pará, no nordeste do Estado, região da rodovia Belém-Brasília, experimentou uma situação inusitada quando a Guarda Municipal deu início, nas primeiras horas de quinta-feira passada, dia 06, à Operação Comércio Seguro, que objetiva inibir práticas criminosas e proporcionar maior sensação de segurança aos comerciantes, lojistas, funcionários e frequentadores do logradouro.

A partir daquele dia, o efetivo da Guarda Municipal girá diariamente com rondas preventivas, com auxílio de viaturas e patrulhamento a pé por todo o perímetro de comércios da cidade. O Comando-Geral da corporação explicou ainda que irá atuar com o recebimento de denúncias por meio do número funcional da instituição: 091987117940 – atendimento 24h por dia.

A medida é fruto de uma política de segurança pública preventiva do Governo Municipal que visa promover/garantir o bem-estar social da população ipixunense com a presença da Guarda municipal.

De acordo com informações em Ipixuna, havia muita ação de malandros na área, especialmente pelo fato de a sede do município ficar nas margens da rodovia federal, por onde passam diariamente milhares de pessoas nos mais variados veículos. “Nem sempre a bandidagerm é daqui; na maioria dos casos, os bandidos param de passagem, agem e caem fora sem que jamais sejam identificados”, disse um dos agentes que atua na operação desde a quinta-feira.

Imagem: Jorge Nascimento/Ronabar