Operação conjunta reforça fiscalização no transporte intermunicipal de passageiros durante o Carnaval

Para garantir conforto e segurança no transporte intermunicipal de passageiros nas estradas e rios do Pará, uma operação conjunta de fiscalização a ônibus, micro-ônibus e embarcações foi deflagrada nesta sexta-feira (9), nos principais terminais do estado.

Nas primeiras horas da manhã de hoje, a cabeleireira Francineia Coelho já estava no Terminal Hidroviário de Belém (THB) para seguir para Salvaterra, no Marajó, acompanhada da neta e da cadelinha de estimação.

“Quero relaxar um pouco. Tenho família lá. A viagem é mais tranquila porque tem orientação antes da partida, me sinto segura. Eu comprei a passagem com antecedência e sigo as instruções para trazer o animal em segurança. Isso é importante”, comenta.

Já no Terminal Rodoviário de Belém, Felipe Figueiredo embarcava para curtir o Carnaval em Salinas, mas, pela primeira vez a trabalho. “Estou ansioso para saber como vai ser a experiência lá. É importante a segurança desde a hora em que pegamos o ônibus. Fico mais tranquilo”, conta.

Integração

Conduzida de forma integrada pela Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon-PA) e pela Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos de Transporte do Pará (Artran), as ações contam ainda com a parceria de órgãos como Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), Batalhão de Polícia Rodoviária (PRE), Polícia Científica do Pará (PCE-PA), Capitania dos Portos e Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com Euripedes Reis, diretor geral da Arcon-PA, o período recebe uma atenção especial diante da mobilidade de pessoas com destino às comemorações nos diversos municípios. “Já fizemos várias operações em grandes eventos e feriados. Nesse momento junto à Artran, passamos a nossa expertise, o conhecimento do nosso time que já tem mais de 20 anos de experiência. É a presença do Estado para que o usuário possa receber aquilo que está pagando e buscar a diversão, já chegue alegre ao seu destino”, pontua.

A parceria entre as duas agências faz parte da estratégia governamental de melhoria na prestação de serviços de transporte intermunicipal de passageiros no Pará. Eduardo Ribeiro, diretor geral da Artran, explica a importância do alinhamento conjunto. “A Artran será sucessora da Arcon na gestão do serviço de transporte e as duas agências estão em um período de transição. Estamos marcando a presença do Estado no período de maior demanda nos serviços, com o foco na segurança e no conforto ao usuário”, afirma.

Mais segurança

Antônio Rogério Monteiro, motorista do transporte intermunicipal, afirma que sente melhorias para a prestação do serviço. “Está mais organizado, hoje em dia a Arcon está colocando todos os carros no terminal para que os passageiros não sejam lesados, possam pegar o transporte com segurança. Estamos autorizados e dentro de um padrão que deve ser rodado. Esperamos um grande movimento para o Carnaval, mas com tranquilidade, sem superlotação, com pneus em bom estado para que não venha ocorrer nenhuma eventualidade. A alegria de alguém acaba ali naquele momento, estamos trabalhando para que isso não aconteça”, destaca Antônio.

Gilberto Barbosa, diretor de Fiscalização da Artran, alerta os usuários sobre o transporte regular. “Estamos inspecionando os itens de segurança, cobrando o laudo de vistoria dos veículos para que sejam respeitados os direitos dos usuários. Eles devem sempre buscar o transporte regulamentado, que tem identificação visual dos órgãos oficiais, especialmente o da Arcon. Não busquem o transporte clandestino porque não temos a segurança de que esse veículo está vistoriado e com operadores habilitados”, reforça o diretor.

José Cruz, gerente operacional Artran/Arcon, acrescenta que a fiscalização também se concentra nas condições de higiene e conforto, horário e itinerário da viagem. “Solicitamos também aos usuários que adquiram as passagens com antecedência para não haver sufoco e até mesmo para o operador verificar a necessidade de veículos extras para atender a demanda”, pontuou.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará