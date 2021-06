Operação contra envolvidos em mortes do cemitério clandestino de Ananindeua tem um morto e dois feridos

Na madrugada desta quarta-feira, 23, a Polícia Civil deflagrou a Operação Tálatos, para prender os responsáveis pelos quatro corpos encontrados em um cemitério clandestino, uma área de mata próxima da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB), no conjunto Maguari-Açú, no bairro Floresta Park, em Ananindeua na região metropolitana de Belém.

Segundo informações preliminares, duas pessoas foram presas e uma morreu durante uma troca de tiros com a Polícia.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda posicionamento.

Relembre o caso

Na tarde da sexta-feira, 11, um cemitério clandestino foi encontrado por agentes do Corpo de Bombeiros, que realizavam buscas pelo corpo do colega Alan Tadeu Neco Vieiro.

No local, pelo menos mais quatro corpos estavam enterrados, incluindo o de Alan, desaparecido desde o último fim de semana. Um dos corpos estava amarrado com uma corda indicando sinais de tortura. Há ainda a suspeita de que em uma das covas esteja enterrado um casal.