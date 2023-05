“Operação Curupira” desarticula ação de desmatamento em Altamira

No município que já esteve no topo do ranking de desmatamento na Amazônia, o Governo do Pará atua para impedir que novos casos aconteçam e que áreas da natureza permaneçam sendo preservadas, garantindo assim a biodiversidade local. Na última quarta-feira (17), no distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira, na região de integração do Xingu, servidores da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), de Segurança Pública e Agência de Defesa Agropecuária (Adepará) desarticularam 14 acampamentos ilegais e encontraram 10 pessoas, nesses abrigos, recrutadas para trabalhar no desmatamento.

“Na região, ainda considerada sensível e que requer toda a atenção, o modus operandi predominante é mobilizar pessoas para ficarem em acampamentos e só saírem após derrubar toda a área”, revela Amanda Moura, técnica em Gestão Ambiental e fiscal ambiental.

A “Operação Curupira” ocorre há quase 100 dias após a instalação da primeira base fixa no município de São Félix do Xingu. Os municípios de Novo Progresso e Altamira também receberam as operações permanentes que se estendem pela região. Em todo o período, nas três bases, 14 pessoas foram presas por cometer crimes ambientais e quase 200 maquinários foram apreendidos e/ou inutilizados.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação