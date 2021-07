Operação da PF apreende 17 escavadeiras e fecha 13 garimpos clandestinos no sudeste do PA

Operação 1200 pendeu cinco pessoas em Ourilândia do Norte. Também foi flagrado trabalho análogo à escravidão.

A Operação 1200, deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (28), já apreendeu 17 escavadeiras hidráulicas e fechou 13 garimpos de ouro clandestinos em Ourilândia do Norte, sudeste do Pará. Cinco pessoas foram presas em flagrante.

De acordo com levantamento parcial da operação divulgado nesta tarde pela PF, forma apreendidos motores de sucção, diversos apetrechos de garimpo, mercúrio, uma pequena quantidade de ouro, armas, munições e documentos contendo dados sobre a contabilidade das atividades. Diversos trabalhadores foram encontrados em condição degradante de trabalho.

A Operação 1200 busca combater crimes ambientais, extração ilegal de minérios e trabalho escravo na zona rural do município. Estão sendo cumpridos 26 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de Redenção.

A ação conta com a participação de cerca de 100 agentes, entre eles integrantes do Comando de Operações Táticas, grupo de elite da Polícia Federal, um helicóptero do Comando de Aviação Operacional da Polícia Federal, além da presença de dois procuradores do Ministério Público do Trabalho e um procurador da república.

De acordo com a PF, desde o início do ano de 2019 a área da referida fazenda e áreas da União em seu entorno estão sendo exploradas ilegalmente por garimpeiros. A atividade representa risco à saúde dos trabalhadores pelo uso indiscriminado de mercúrio, causa desmatamento, polui leitos de rios e causa danos irreparáveis à fauna e flora do local atingido.