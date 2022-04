Operação da PF investiga tráfico de drogas em Roraima

Entre os investigados há um vereador de Boa Vista

A Polícia Federal deflagrou hoje (5) a Operação Tânatos, em Roraima, com o objetivo de investigar um grupo de traficantes interestaduais de drogas que tinha, entre seus integrantes, um vereador de Boa Vista. O nome dos investigados não foram informados pela PF.

Ao menos 60 policiais federais participam da operação. Estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Boa Vista e Alto Alegre. Os mandados foram expedidos pela Vara de Entorpecentes e Organizações Criminosas do Estado de Roraima.

“As investigações tiveram início em dezembro de 2020, com a prisão em flagrante de um dos principais suspeitos de integrar a associação. Desde então, foram apreendidos mais de 50 kg de skunk, três veículos de luxo e mais de R$ 70 mil em espécie em decorrência das investigações”, informou, em nota, a PF.

De acordo com os investigadores, o grupo distribuía pelo estado as drogas que eram obtidas no Amazonas. Entre os veículos utilizados para o transporte da droga há, inclusive, alguns aviões. Estima-se que pelo menos R$ 500 mil tenham sido movimentados em 8 meses pelos traficantes.

O inquérito policial aponta que um vereador de Boa Vista “atuaria como um possível colaborador do grupo, disponibilizando veículos para o transporte das drogas. Também há indícios da participação de um piloto de avião que seria conhecido por prestar serviços ilegais em regiões de garimpo no estado”, disse a PF.

A Câmara de Municipal de Boa Vista não se manifestou até o momento sobre a participação do vereador.

Edição: Fernando Fraga

Por Pedro Peduzzi – Repórter da Agência Brasil – Brasília