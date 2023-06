Operação da PF termina com seis garimpos ilegais fechados duas pessoas presas e 24 trabalhadores libertados

A Polícia Federal prendeu duas pessoas em flagrante, fechou seis garimpos ilegais e resgatou 24 trabalhadores em condições análogas à de escravo ontem, quinta-feira, 01, no município de Cumaru do Norte/PA, no sul do Pará. Esse é o resultado da Operação São Francisco, que também teve apreensão de quatro escavadeiras hidráulicas, três motores bomba-d’água, três espingardas, 20 munições, cinco recipientes contendo substância semelhante a mercúrio, além de celulares e diversos utensílios utilizados no processamento do ouro, como baterias e tapetes de garimpo.

Os presos foram autuados pelos crimes de posse irregular de arma de fogo, garimpo ilegal, manter trabalhadores em condição análoga à de escravo, armazenar mercúrio em desacordo com as exigências estabelecidas em leis e extração de recursos minerais sem autorização. Além disso, um deles também foi autuado por posse de ouro de maneira irregular.

Os trabalhadores resgatados foram encontrados em condições degradantes. Moravam em barracos de lona sem água tratada nem banheiro, além de várias outras irregularidades encontradas.

A investigação partiu de denúncia sobre intensa atividade garimpeira ilegal na chácara São Francisco, no projeto de assentamento João Lanari do Val, em Cumaru do Norte/PA.

A verificação preliminar por meio de análise de imagens de satélite do local apontou intensa degradação ambiental na chácara, bem como num raio de aproximadamente cinco quilômetros, indicando a existência de garimpos ilegais na região.

Vários pontos identificados por imagens de satélite não possuíam autorização da Agência Nacional de Mineração para a lavra garimpeira.

As investigações continuam, para identificar outros possíveis responsáveis pelos garimpos ilegais e a existência de mais pontos de extração ilegal de ouro.

Imagens: SRPF em Redenção