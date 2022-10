Operação da PM do Pará dá suporte ao cumprimento de mandados de prisão em Belém e Região Metropolitana

A operação Target, coordenada pela Polícia Militar do Pará, deu suporte à recondução de presos evadidos do Sistema Penitenciário. A ação ocorreu em conjunto com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Polícia Civil do Estado, Polícia Científica e Guardas Municipais.

“Os alvos da operação já são condenados, estavam no regime semiaberto, e deveriam estar cumprindo suas penas. Eles receberam algum benefício de saída temporária, mas não retornaram ao sistema prisional. Então, a operação ajuda a devolver mais segurança para a sociedade e é muito bem vista pela comunidade”, ressalta o tenente coronel Mauro Prata, subcomandante do Comando de Missões Especiais.

Até o final da manhã, quatro foragidos haviam sido localizados e conduzidos para a Seccional de Polícia Civil da Marambaia.

“Fizemos a organização, o levantamento qualitativo e quantitativo e o levantamento de endereços para que esses presos pudessem ser localizados e encaminhados novamente ao sistema penal”, reforça o secretário adjunto de operações da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Ringo Alex.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom PMPA