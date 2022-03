Operação da polícia aprende no Pará picapes e outros veículos roubados no sudeste do país

Uma operação da Polícia Civil apreendeu ao menos oito veículos nesta quinta-feira (24) em Breu Branco, no sudeste do Pará, entre eles picapes e caminhonetes. Todos eles foram furtados, roubados ou apropriados indebitamente.

Segundo a Polícia Civil, a quadrilha investigada é “especializada em se apropriar indebitamente, furtar e roubar veículos no Sudeste do País e trazê-los ao interior do Pará, onde são comercializados”.

Entre os itens localizados durante a Operação Localização Final estão duas Toros, duas caminhonetes, uma Fiorino, além de três veículos de passeio.

Durante as investigações, que começaram em setembro de 2021, um homem foi preso suspeito que seria o principal membro da quadrilha, ainda conforme a Polícia Civil. Também foram apreendidos também outros seis veículos já devolvidos aos donos.

A polícia estima que o prejuízo para o grupo criminosos após as apreensões seja de R$ 1.279.958 considerando os valores dos carros na tabela Fipe. Não foi informado em quais cidades e estados os veículos foram roubados.

Itens ainda procurados

Além de mais suspeitos, a polícia informou que segue a procura de uma S10 prata, um Renegate vermelho, um Fit prata, um Gol branco, um Sandero preto e uma carreta branca. A suspeita é que os demais integrantes da quadrilha estejam tentando comercializar os veículos.

Quem tiver informações que possam auxiliar nas investigações pode repassar à polícia pelo Disque Denúncia 181.

Fonte: g1 Pará

Foto: Polícia Civil/Divulgação